ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق احداها ديربي

2024-04-14 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مواجهات في بغداد والسليمانية .

ويستضيف ملعب السليمانية عند الساعة الثالثة عصراً اولى المواجهات بديربي كوردستاني يجمع فريقي نادي نوروز وضيفه نادي زاخو .

وفي لقاءٍ جماهيري يلاقي فريق الشرطة ضيفه فريق الميناء البصري على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً .

ويختتم فريقا نادي امانة بغداد وضيفه نادي الزوراء مباريات اليوم الأول من الجولة الـ 22 حيث سيكون ملعب المدينة في بغداد مسرحا للمباراة الاخيرة.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراتين كانتا مقررتين اقامتهما اليوم ضمن الجولة الـ 22 ، تجمع الاولى كربلاء والطلبة، وتجمع الثانية الكهرباء واربيل ، وذلك لإلتحاق لاعبين من ناديي الطلبة واربيل لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة اسيا التي تنطلق غدا في قطر .