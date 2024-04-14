منتخب الشباب للملاكمة يستعد لآسيا في الأردن

2024-04-14 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيستعد منتخبنا الشبابي للملاكمة للمشاركة في بطولة آسيا تحت 22 عاماً، المزمع إقامتها في العاصمة الكازاخستانية أستانا للفترة من الـ25 من نيسان الحالي ولغاية الـ8 من أيار المقبل، من خلال المعسكر التدريبي الذي انطلق أمس في الأردن، ويهدف إلى تجهيز قبضاتنا بالصورة المطلوبة فنياً وبدنياً للمحفل القاري.وذكر نائب رئيس اتحاد اللعبة علي عبد الزهـرة الغـراوي لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" منتخبنا الشبابي دخل معسكراً تدريبياً يستمر لمدة أسبوعين من أجل الوقوف على جاهزية ليوث الفن النبيل للبطولة الآسيوية"، مضيفاً أن" معسكر الأردن يعد محطة تحضيرية مهمة لقبضاتنا قبل المغادرة إلى كازاخستان".وأشار الغراوي إلى أن" اختيار العناصر التي ستمثل اللعبة آسيوياً جاء في ضوء نتائج البطولات المحلية الأخيرة التي أقيمت تحت أنظار الملاك التدريبي"، مبيناً أن المسابقة القارية ستكون الحدث القاري الأول للعام الحالي، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة 400 ملاكم من الجنسين يمثلون 24 دولة من القارة الصفراء، إذ سيتنافسون في ما بينهم من أجل بلوغ الأدوار النهائية ونيل الأوسمة الملونة".وأوضح الغراوي، أن" فريقنا يتطلع عبر مشاركته الآسيوية إلى تحقيق نتائج إيجابية والحصول على مراتب متقدمة تعزز من سمعة ومكانة اللعبة على المستوى القاري، في بطولة تمثل الاختبار الحقيقي لقدرات قبضاتنا من فئة الشباب، لافتاً إلى أن آمال أصحاب الشأن ترنو نحو العناصر الحالية التي تم إعدادها بعناية بغية تمثيل المنتخب بالشكل المثالي".