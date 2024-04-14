المؤبد بحق ارهابي اشترك باحضار انتحاري إلى سوق في بابل لتفجير نفسه

2024-04-14 12:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي ينتمي الى العصابات الارهابية ساهم بنقل انتحاري إلى سوق الاسكندرية في محافظة بابل.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، تلقته"بغداد اليوم"، أن "العملية الارهابية كانت تستهدف القوات الامنية والتي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه، وتم اصدار القرار استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".



