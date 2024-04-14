جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق إرهابي شارك بتفجير سوق الإسكندرية

2024-04-14 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي الى العصابات الإرهابية أحضر انتحارياً إلى سوق الإسكندرية في محافظة بابل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "العملية الإرهابية كانت تستهدف القوات الأمنية والتي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".