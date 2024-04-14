المجلس الأعلى للشباب يعلن فتح قاعات الاجتماعات بوزارة التخطيط أمام الأنشطة الشبابية

2024-04-14 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأحد، فتح قاعات الاجتماعات والقاعات التدريبية في وزارة التخطيط مجاناً أمام الأنشطة الشبابية.وذكر بيان صدر عن المجلس الأعلى للشباب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "‏مقررات الجلسة الثالثة للمجلس الأعلى للشباب جاءت تماشياً مع سعي الحكومة لدعم الشباب، حيث تقرر دعم وتطوير قدراتهم عبر منحهم الأولوية عند تأليف الوفود الرسمية لتمثيل العراق ومنحهم الصلاحيات لإنجاز الأعمال المكلفين بها وإشراكهم باللجان كافة".وتابع البيان، أنه "تقرر تطوير إمكانيات الشباب في مجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات وورش العمل المتخصصة في هذه المجالات"، مشيراً إلى أنه "تم إعداد جدول بالمقترحات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للشباب، والتي من شأنها تحفيز الشباب على الابتكار وخلق فرص عمل بأساليب مبتكرة".‏وفي السياق ذاته، أعربت وزارة التخطيط عن دعمها لفتح قاعات الاجتماعات والقاعات التدريبية مجاناً، أمام الشباب من أجل إقامة الفعاليات الخاصة بهم وتبسيط إجراءات دخولهم لإقامة أنشطتهم بما يخدم الشباب".