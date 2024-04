2024-04-14 12:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حكمت محكمة جنايات محافظة ذي قار بالسجن المؤبد على ارهابي ينتمي لتنظيم داعش احضر انتحاريا إلى سوق الاسكندرية في محافظة بابل. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تابعته شبكة أخبار الناصرية أن المتهم متورط بعملية إرهابية كانت تستهدف القوات الأمنية في سوق الاسكندرية وقد تمكنت القوات الأمنية من...

