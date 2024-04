2024-04-14 12:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت صحة ذي قار عن انطلاق حملة تلقيح الحصبة المختلطة في مدارس المحافظة. وذكر مدير عام الصحة الدكتور راشد الخالدي لشبكة اخبار الناصرية ان دائرة الصحة ووفقا لتوجيهات الوزارة اطلقت حملة تلقيح واسعة شملت 1550 مدرسة بمشاركة 1650 منتسب من كوادر صحة ذي قار. واضاف، ان الهدف الذي...

The post صحة ذي قار: انطلاق حملة تلقيح الحصبة المختلطة في أكثر من 1500 مدرسة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.