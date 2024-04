متحف الناصرية يستقبل خمسة الاف زائر خلال ايام عيد الفطر 

2024-04-14 12:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قالت مدير متحف الناصرية الحضاري ان القاعات الأثرية استقبلت قرابة الخمسة الاف زائر محلي واجنبي خلال ايام العيد. وذكرت وداد الاعرجي لشبكة اخبار الناصرية ان المتحف قام بافتتاح ابوابه من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء في قاعاته السبعة خلال ايام عيد الفطر التي تضم مئات القطع...

