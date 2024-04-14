جنايات الأنبار: ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدير في شركة الزجاج والسيراميك

2024-04-14 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الأحد، ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن كل حكم بحق مدير الدائرة القانونية في الشركة العامة للزجاج والسيراميك عن جريمة تلقيه رشوة من أشخاص مقابل وعده لهم بالتثبيت بصفة عقود.

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن كل حكم بحق مدير الدائرة القانونية في الشركة العامة للزجاج والسيراميك عن جريمة تلقيه رشوة من أشخاص مقابل وعده لهم بالتثبيت بصفة عقود".

وأضاف، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد اشتراكه مع متهم اخر باستلام مبالغ مالية من قبل عدد من موظفي الأجور اليومية لغرض اكمال معاملاتهم لغرض تثبيتهم بصفة عقود".

وأشار إلى، أن "الأحكام صدرت استنادا لأحكام القرار 160/ ثانياً/1 لسنة 1983 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".