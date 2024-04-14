التجارة تعلن المباشرة بإنتاج الحصة الثالثة لمادة الطحين

2024-04-14 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، آلية فحص الطحين المنتج محلياً، فيما أشارت الى أن إنتاج وتوزيع مادة الطحين مستمر حتى في أيام العطل الرسمية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، محسن النامس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب، باشرت إنتاج وتوزيع مادة الطحين الى الوكلاء، ومن ثم الى المواطنين"، مبيناً أن "العمل جارٍ على إنتاج الحصة الثالثة".

وأوضح، أن "فرقاً رقابية تزور المطاحن في بغداد والمحافظات كافة بشكل يومي لغرض مراقبة الإنتاج والتوزيع وسحب عينات من الطحين المنتج وفحصه في مختبرات الشركة"، منوهاً بأن "الفرق تقوم بعمل خبازة آنية داخل المطاحن قبل توزيع الطحين بين الوكلاء".

وأضاف، أن "نسبة الإنتاج في المطاحن الحكومية والأهلية وصلت الى 10 بالمئة من الحصة الثالثة"، لافتاً الى " أن إنتاج وتوزيع مادة الطحين مستمر حتى في أيام العطل الرسمية".