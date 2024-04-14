الجنائية المركزية: الإعدام بحق 6 من تجار المخدرات بينهم ثلاثة أجانب

2024-04-14 13:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، حكما بالاعدام بحق ستة تجار مخدرات بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فأن "اربعة مدانين من بينهم مدان اجنبي يعملون ضمن شبكة دولية تعمل في ترويج مادة الماريجوانا المخدرة ضبط بحوزتهم 2،800 كيلو غرام"، فيما ضبط بحوزة المدانين الآخرين الذين يحملون جنسية اجنبية، 5 كيلو غرام من مادة الافيون ومواد مخدرة مختلفة، إضافة إلى 5 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وتابع البيان أن "هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".



