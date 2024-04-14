مصدر يكشف حقيقة سقوط" صواريخ إيرانية" شرق العراق

2024-04-14 13:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، عن حقيقة سقوط صواريخ إيرانية شرق العراق، فيما لفت الى ان الوضع بشكل عام هادئ ومستقر في جميع المناطق وليس هناك اي حالة استنفار أمني.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "وبعد ان ضجت منصات التواصل الاجتماعي لساعات طويلة بشأن سقوط صواريخ ومسيرات إيرانية في 4 مناطق ضمن حدود محافظة ديالى شرق العراق تم الايعاز بإجراء تدقيق شامل وفوري للوقوف على الحقيقة".

وأضاف المصدر، انه "لم يثبت سقوط اي صاروخ او مسيرة إيرانية في اي منطقة"، مشيرا الى ان "أصوات الانفجارات القوية التي سمعت في بعض مناطق الشريط الحدودي هي لقواعد اطلاق الصواريخ التي وصل صداها لمسافات بعيدة بالإضافة الى انخفاض طيران المسيرات والتي سارت لعشرات الكيلومترات في أجواء ديالى من بعض المحاور".

وكانت مصادر إعلامية، أفادت اليوم الاحد، بأن الطائرات الإيرانية المسيرة عبرت الحدود السورية باتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت المصادر، إن " المسيرات الإيرانية التي انطلقت قبل قليل، تعبر الان الحدود السورية وتواصل مسيرها نحو تل ابيب".

فيما قالت مصادر عسكرية إن سوريا وضعت أنظمة الدفاع أرض-جو روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع ضربة إسرائيلية.

وأضافت المصادر أنها تتوقع أن توجه إسرائيل انتقامها إلى قواعد الجيش والمنشآت التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو أهداف محددة في إسرائيل.