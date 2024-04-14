دهوك تشرع ببناء المتحف الوطني لعمليات الأنفال

2024-04-14 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة دهوك، يوم الأحد، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء المتحف الوطني المخصص لعمليات الأنفال في قلعة نزاركي شرقي المحافظة.

وقال حسن عارف، مسؤول الإعلام في دائرة الثقافة بدهوك لوكالة شفق نيوز، إن "المتحف سيضم مخلفات وآليات استخدمت في عمليات الانفال ضد الابرياء من أبناء شعب كوردستان على يد النظام البعثي السابق".

من جانبه قال علي تتر محافظ دهوك، في كلمة خلال وضعه الحجر الأساس للمتحف، إن "المتحف سيكون رمزا للأنفال في بادينان، مشيرا الى أن "معظم ضحايا الانفال في بادينان كانوا من النساء والأطفال وكبار السن".

وأضاف تتر أنه "طوال التاريخ جرت محاولات للقضاء على الشعب الكوردي وأن ما حدث للشعب الكوردي في عام 1988 كان أكبر وأعنف وأجبن محاولة قام بها النظام البعثي السابق في العراق".

وأشار إلى أن "المجتمع الدولي بقي صامتا ولم يتخذ موقفا إزاء هذه الجريمة الكبرى".

يذكر أن قلعة نزاركي تم بناؤها في عام 1976 من قبل نظام صدام وكانت تستخدم لأغراض عسكرية وفي عام 1988 تحولت الى معتقل حيث تعرض الآلاف من المواطنين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، لتعذيب وحشي واعدام داخل جدرانها خلال عمليات الأنفال.