السليمانية تحيي ذكرى جريمة الانفال ودعوات لإعادة رفات المؤنفلين وتعويضهم (صور)

2024-04-14 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيا أهالي جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الأحد، الذكرى الـ36 لـ"جريمة الانفال سيئة الصيت" بحضور رسمي وجماهيري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم أقيمت في نصب الأنفال في جمجمال بحضور قائممقام قضاء جمجمال رمك رمضان وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وجماهير غفيرة فضلاً عن ذوي المؤنفلين.

وتضمنت المراسم معرضاً فوتوغرافياً لصور ضحايا الواقعة الأليمة.

ودعا المشاركون في المراسم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وجميع الأطراف السياسية، خاصةً وزارة الشهداء والمؤنفلين إلى تكثيف جهودها لإعادة رفات باقي ضحايا الأنفال وتعويض الضحايا بما يتلاءم وتضحياتهم.

ويستذكر أهالي جمجمال بمحافظة السليمانية وباقي مدن كوردستان كل عام، ذكرى حملات الأنفال سيئة الصيت، تلك الجريمة التي اقترفها النظام البعثي ضد الشعب الكوردي.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، اقتاد النظام البعثي آلاف المدنيين الأبرياء العزل من مختلف مناطق كوردستان، وتم نفيهم ودفنهم وهم أحياء في صحارى وسط العراق وجنوبه، وما زال الكثيرون في عِداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً.

وفي عام 1988، قام بحملات عسكرية أطلق عليها اسم "الأنفال"، استهدف فيها الآلاف من القرى الكوردية في إقليم كوردستان، ونتج عنها تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب أكثر من 182 ألفاً من السكان.و أعيدت رفات 172 من ضحايا الأنفال في الـ 21 فبراير شباط الماضي.