بعد قطعه تذكرة باريس.. موقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يتغنى برباع عراقي

2024-04-14 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغنى موقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال (IWF)، يوم الأحد، بالرباع العراقي الشاب علي عمار يسر، الحاصل على المركز الخامس في بطولة العالم برفع الاثقال والتي اختتمت مؤخراً في جزيرة بوكيت التايلندية.

ووصف الموقع، الرباع الشاب بـ"نجم العراق الأول" والذي سيكون له مستقبل كبير في عالم اللعبة والمرشح لنيل ميدالية اولمبية في رحلة المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بنسختها الـ33 في باريس.

وقطع الرباع الذهبي علي عمار يسر، تذكرة رحلة المنافسة بحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم برفع الأثقال والمؤهّلة للأولمبياد، والتي انطلقت في الأول من شهر نيسان الحالي في جزيرة بوكيت التايلندية واختتمت منافساتها في الحادي عشر منه، وبمشاركة عدد كبير من الرباعين ومن جميع انحاء العالم في النسخة الحاليّة من البطولة والتي تعد الأخيرة المؤهلة للأولمبياد، وفي عدد من الأوزان المختلفة (61،73،89،102، +109) كغم حيث يمثل هؤلاء أفضل الرباعين في العالم.

وتمكن الربّاع علي عمار يسر، من جمع 427 نقطة، بعد أن حقق 195كغم في رفعة الخطف، و232 كغم في النتر ليكون المجموع 427 كغم، واحتل بذلك المركز الخامس في الترتيب.

يشار إلى أن تصنيف اللاعب علي عمار أصبح التاسع عالمياً، وان هناك جهودا كبيرة ودعماً متواصلا من قبل اللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة في المرحلة المقبلة من أجل المنافسة على أحد الأوسمة الملونة في أولمبياد باريس.