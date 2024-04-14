2024-04-14 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق غدا الإثنين، بطولة كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في قطر.

وحددت اللجنة المنظمة توقيتات وملاعب مباريات المنتخب الاولمبي العراقي الذي سيلعب في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلند.

ويخوض منتخب العراق أولى مواجهاته بعد غد الثلاثاء المصادف 16 من نيسان الحالي أمام المنتخب التايلندي على ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويلاقي المنتخب العراقي يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من نيسان الحالي نظيره الطاجيكيستاني على ملعب الجنوب عند الساعة التاسعة مساءً.

وفي المباراة الاخيرة يلاقي المنتخب العراقي نظيره السعودي يوم الاثنين المقبل الموافق 22 من نيسان الحالي على ملعب استاد خليفة الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لاولمبياد باريس فيما يخوض الرابع الملحق.