2024-04-14 13:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أبدت العديد من الدول العربية قلقها الشديد جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل، لكن الدول الغربية واليابان نددت بالهجوم ومن المقرر أن يجتمع قادتها لبحث الهجوم عبر الفيديو. ففي روما قالت مصادر في مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية إن إيطاليا دعت إلى اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع اليوم الأحد لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل. وسيتم […]

ظهرت المقالة قلق عربي وتنديد غربي.. ردود الفعل الدولية إزاء الرد الإيراني على إسرائيل أولاً على Eishan.