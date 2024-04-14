2024-04-14 13:48:09 - المصدر: منصة إيشان

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران على خلفية تصريحات المسؤولين في بلادهم عقب الرد الإيراني. وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح. ونشر الحرس الثوري بيانه الثاني وأشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، […]

ظهرت المقالة طهران تستدعي سفراء 3 دول ومطار الخميني يوقف رحلاته حتى الغد أولاً على Eishan.