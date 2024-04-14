2024-04-14 13:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الاثنين سيكون على العموم غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً خاصة في الأقسام الغربية منها، أما […]

ظهرت المقالة أمطار وارتفاع درجات الحرارة.. أجواء استوائية تمر على العراق في الأيام المقبلة أولاً على Eishan.