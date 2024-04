2024-04-14 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة الانواء الجوية في الناصرية اليوم، ان المدينة ستتعرض لمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر، و تتحول الرياح الى جنوبية شرقية وارتفاع بدرجات الحرارة . وذكر مدير الدائرة احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان الحرارة العظمى التي سشتهدها المدينة سترتفع لتسجل 35 درجة مئوية، فيما ستسجل...

The post طقس الناصرية يتاثر بمنخفض جوي وارتفاع بدرجات الحرارة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.