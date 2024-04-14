صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد بحق مسؤول حكومي في الأنبار

2024-04-14 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن كل حكم بحق مدير الدائرة القانونية في الشركة العامة للزجاج والسيراميك عن جريمة تلقيه رشوة من اشخاص مقابل وعده لهم بالتثبيت بصفة عقود.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد اشتراكه مع متهم آخر باستلام مبالغ مالية من قبل عدد من موظفي الأجور اليومية لغرض اكمال معاملاتهم لغرض تثبيتهم بصفة عقود".

وأضاف، أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام القرار 160/ ثانياً/1 لسنة 1983 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".