مفتن: زيارتنا للأولمبية الدولية حققت العديد من المكاسب للرياضة العراقية

2024-04-14 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأنهى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، زيارته التأريخية إلى سويسرا والتي استمرت عدة أيام، ليتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس صيف العام الحالي.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الزيارة المهمة الى سويسرا حققت العديد من المكتسبات المهمة للرياضة العراقية، منها الحصول على الدعم الكبير من قبل المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية للخطوات الجدية والفعلية التي أقدم عليها المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لتحقيق رياضة الإنجاز العالي، فضلاً عن الوعد الذي قدمه الدكتور توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بزيارة العراق بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الحالي."وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن" المسؤولين على الرياضة العراقية وجماهيرها الوفية يثقون كثيراً بمدربي ولاعبي المنتخب الأولمبي، لتقديم مستويات فنية رائعة والمنافسة بقوة وشرف لتحقيق أفضل النتائج والحصول على إحدى البطاقات المؤهلة الى باريس عن قارة آسيا".وتابع مفتن أن"اللجنة الأولمبية وفرت، على وفق الإمكانات المتاحة، كل المستلزمات التي من شأنها أن تسهم في وصول المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهذا من صميم عملنا الذي ينصب على دعم جميع الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية لجميع الفعاليات المختلفة".