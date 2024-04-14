الاستثمار النيابية: تأييد نيابي لخطوات رئيس الوزراء بتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي

2024-04-14 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود دعم نيابي لخطوات رئيس الوزراء بتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، مبينة أن تفعيل بنود الاتفاقية سينهض بواقع البلد اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً وصحياً.

وقال عضو اللجنة، أسامة البدري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن مهمة جداً لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتضمن القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية والزراعية والثقافية للنهوض بواقع البلاد إلى الأفضل"، معبراً عن أمله أن "تتفعل هذه الاتفاقية بالصورة الصحيحة من قبل الطرفين العراقي والأمريكي".

وأشار إلى "أهمية تأييد الكتلة السياسية المشاركة في الحكومة لخطوات رئيس مجلس الوزراء في دعم تنفيذ الاتفاقية، وأن تعطيها الفسحة الكبيرة والمساحة الكافية للمضي في هذه الاتفاقية"، موضحاً أن "النواب الممثلين عن الشعب العراقي، يؤيدون تفعيل بنود هذه الاتفاقية، التي ستكون في مصلحة الشعب العراقي".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل مغادرته بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة الأمريكية، أن "الهدف من الزيارة إلى واشنطن هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين لمرحلة جديدة وتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي"، لافتاً الى أن "اتفاقية الإطار الستراتيجي تتماشى مع البرنامج الحكومي وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية".

وأشار الى أن "الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الستراتيجي التي لم تعقد أي اجتماع منذ إقرار الاتفاقية"، مبيناً أن "اجتماع اللجنة التنسيقية سيتناول ملفات التجارة والطاقة والاستثمار والتعليم والنقل والثقافة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.