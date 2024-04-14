المندلاوي يدعو للتعاون من أجل ترسيخ التجربة الديمقراطية لمنع عودة الدكتاتورية

2024-04-14 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاحد، الى التعاون من أجل ترسيخ التجربة الديمقراطية لمنع عودة الدكتاتورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ان جريمة الانفال التي استخدم فيها نظام البعث المجرم الاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا, لضرب المدنيين العزل في كردستان والتسبب بقتل وتهجير الالاف، شكلّت وصمة عار في جبين هذا النظام، وكشفت الوجه القبيح له امام العالم كونه لا يتردد باستخدام كل وسائل القتل والتعذيب والتهجير وسيلة لبقائه في السلطة ".

واكد المندلاوي ان "الاضطهاد الذي تعرض له الشعب العراقي على يد النظام البعثي الفاشي يدفعنا اليوم كعراقيين وبمختلف المكونات إلى التعاون الجاد نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية وتعزيز دولة المواطنة لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق، وتغليب مصلحة الشعب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للتوجه نحو بناء الوطن".