برشلونة يجهز عقدًا جديدًا لهدف سان جيرمان
بغداد اليوم - متابعة
يسعى نادي برشلونة الاسباني، لربط أحد لاعبيه البارزين بعقد جديد خلال الأشهر المقبلة.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في مقاله على شبكة "caughtoffside"، اليوم الاحد (14 نيسان 2024): "عاد بيدري أخيرًا إلى الملعب بعد 38 يومًا من الإصابة، وكان له تأثير فوري مع برشلونة بعد دقيقة واحدة أمام باريس، حيث قدم تمريرة رائعة".
وأضاف: "لقد كانت لحظة استثنائية لبيدري ضد باريس سان جيرمان الذي يعد واحدا من أندية عديدة حاولت التعاقد معه في السنوات الأخيرة".
وتابع: "لم يحدث أبدًا أن كان بيدري قريبا من الرحيل، لأنه رفض كل العروض من أجل الاستمرار في برشلونة، والآن يمكننا قول إن برشلونة يجهز له عقدا جديدا".
وواصل: "المفاوضات لا تجري الآن، هذا أمر للأشهر المقبلة ويجب مناقشته في الوقت المناسب".
واختتم: "لقد أبلغ برشلونة الأشخاص المقربين من بيدري أنهم يريدون بالفعل إعداد عقد جديد له قريبًا".
المصدر: كوورة