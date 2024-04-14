2024-04-14 14:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى نادي برشلونة الاسباني، لربط أحد لاعبيه البارزين بعقد جديد خلال الأشهر المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في مقاله على شبكة "caughtoffside"، اليوم الاحد (14 نيسان 2024): "عاد بيدري أخيرًا إلى الملعب بعد 38 يومًا من الإصابة، وكان له تأثير فوري مع برشلونة بعد دقيقة واحدة أمام باريس، حيث قدم تمريرة رائعة".

وأضاف: "لقد كانت لحظة استثنائية لبيدري ضد باريس سان جيرمان الذي يعد واحدا من أندية عديدة حاولت التعاقد معه في السنوات الأخيرة".

وتابع: "لم يحدث أبدًا أن كان بيدري قريبا من الرحيل، لأنه رفض كل العروض من أجل الاستمرار في برشلونة، والآن يمكننا قول إن برشلونة يجهز له عقدا جديدا".

وواصل: "المفاوضات لا تجري الآن، هذا أمر للأشهر المقبلة ويجب مناقشته في الوقت المناسب".

واختتم: "لقد أبلغ برشلونة الأشخاص المقربين من بيدري أنهم يريدون بالفعل إعداد عقد جديد له قريبًا".

المصدر: كوورة



