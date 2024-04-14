الثامنة تكشف جدول زيارة السوداني لواشنطن

2024-04-14 14:42:09 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة جدول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الاميركية الذي يتضمن مجالات عدة، منها العسكرية والاقتصادية والسياسية. وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة تستغرق أسبوعا، حاملا معه اجندات مختلفة. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدأ زيارته لواشنطن في 13 من نيسان الجاري ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى 19 من الشهر نفسه، ويتضمن جدول الزيارة مجالات عسكرية واقتصادية وسياسية. على الصعيد السياسي، سيلتقي في بداية زيارته في الـ 14 من نيسان بمنسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومستشار الرئيس الاميركي للشؤون الداخلية اموس هوكستاين،