2024-04-14 14:42:09 - المصدر: قناة الثامنة

دانت القوى الغربيّة الضربات الإيرانيّة على إسرائيل واعلنت معظمها وقوفها مع اسرائيل وحذّرت من أنّ الهجوم يهدّد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فيما اكدت المملكة العربية السعودية ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليّته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليّين. الرئيس الأميركي جو بايدن عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين في البيت الابيض لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط وتعهد بتوفير دعم ثابت لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصّة إكس أنّ الاتّحاد يدين بشدّة الهجوم الإيراني بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التصعيد