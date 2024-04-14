نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة الحفاظ على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية

2024-04-14 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية.

وقال عبد الله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر اليوم، وبألم كبير مرور (36) عاماً على عمليات الأنفال السيئة الصيت التي بدأت عام 1988 وراح ضحيتها أكثر من (182) ألف من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ لشعب كردستان على يد البعث المقبور، فضلاً عن تنفيذ حملات التهجير والترحيل القسري للقرى والمدن الكردستانية، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً والإبادة الجماعية ضد الكرد بسبب انتمائهم القومي والوطني".

وطالب "بضرورة تعويض ذوي ضحايا عمليات الأنفال مادياً ومعنوياً"، مؤكداً على "ضرورة الحفاظ على التجربة الديمقراطية، وحماية المكتسبات الدستورية، واستمرار التفاهمات والحوارات بين القوى السياسية لتجاوز الأزمات ومعالجة المشاكل، ودعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".