التجارة تعلن انطلاق الموسم التسويقي للحنطة في ثلاث محافظات

2024-04-14 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن انطلاق الموسم التسويقي في محافظات ذي قار والبصرة والنجف الأشرف بحضور كافة الأجهزة الرقابية والحكومات المحلية والجهات الساندة.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أُولى كميات محصول الحنطة المحلية تم تسلمها صباح اليوم، في مراكز التسويق في الناصرية والبصرة والنجف الأشرف"، مبيناً أن "جميع مدن الوسط والجنوب على استعداد تام لتسلم كافة كميات المحصول بحسب خطة التسويق المُعدة من الجهات المعنية".

وأشاد الكرعاوي، بحسب البيان، بـ"عمل كافة الملاكات الإدارية والفنية في كافة مواقع الشركة في عموم العراق، والتي بذلت جهوداً كبيرة في استعدادها لإنجاح عملية التسويق خلال موسم الحنطة 2024".

وشدد على "ضرورة مواصلة العمل على مدار 24 ساعة لتخفيف زخم الوارد إلى مراكز التسويق كافة وبذل أقصى الجهود لتجاوز كافة المعوقات التي قد تعرقل عملية التسويق والعمل ضمن الخطط المرسومة لضمان الوصول الى هدف النجاح الذي يسعى إليه الجميع".