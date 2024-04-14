تأجيل انعقاد مجلس وزراء الصحة العرب في بغداد على إثر القصف الإيراني

2024-04-14 15:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، تأجيل انعقاد المجلس في بغداد إثر الردّ الإيراني على إسرائيل.

وذكر بيان للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظراً للأوضاع السياسية الخطيرة في المنطقة العربية والإقليم، وإغلاق بعض المطارات في الدول العربية والذي سيحول دون وصول أصحاب الوفود المشاركة في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 17-18 / 4 / 2024، بجمهورية العراق، فقد تقرر تأجيل عقد المجلس حتى إشعار آخر".

وكان من المقرر ان يستضيف ويترأس العراق الدورة 60 لاجتماع وزراء الصحة العرب في بغداد يومي 17-18 نيسان الجاري.

وتناقش الدورة العديد من البنود والملفات الصحية المهمة الخاصة بالعرب والتعاون المشترك بشأنها وتشمل أكثر من 24 بنداً لمختلف القضايا.

ومن المفترض عقد الاجتماع الأولي للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب في بغداد يوم 17 نيسان لمناقشة البنود والتوصيات التي تقدمت بها الدول العربية وتقارير اللجان الفنية ويعدّ التوصيات والقرارات والتي سترفع للمجلس الوزاري.

في حين يعقد المجلس الوزاري جلسته في 18 نيسان لمناقشة تلك القرارات والتصويت عليها إضافة إلى افتتاح معرض الصناعات الدوائية العراقي.

وتتضمن البنود والملفات عدداً من القضايا الصحية المشتركة على رأسها التداعيات الصحية لاعتداءات إسرائيل على دولة فلسطين وبالأخص قطاع غزة وتقديم الدعم الصحي لها، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الاتحادية.