3 عروض على طاولة "العالمي" للتعاقد مع نجم الفريق

2024-04-14 15:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بات على طاولة إدارة نادي النصر السعودي، 3 عروض، من أجل التعاقد مع الدولي مختار علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويأتي نادي القادسية – أحد أندية دوري يلو الدرجة الأولى – في مقدمة الأندية التي تريد التعاقد مع مختار علي، في الميركاتو الصيفي، وينتظر رد إدارة نادي النصر.

وقرر مسؤولو نادي النصر، بحسب ما أوردت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، تأجيل مناقشة مصير مختار علي مع العالمي حتى نهاية مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومعرفة التقرير الفني النهائي بشأنه.

ويعتبر مختار علي من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب السعودي مع الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، علما بأن عقده مع النصر ينتهي بنهاية الموسم المُقبل أي في 30 يونيو/ حزيران 2025.

الجدير بالذكر أن مختار علي قد خرج على سبيل الإعارة إلى نادي الفتح موسمًا واحدًا، في الصيف الماضي، ونجح في حجز مقعد أساسي له في الفريق الأحسائي.

المصدر: الرياضية



