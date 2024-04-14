استهداف اربيل بعدة صواريخ

2024-04-14 15:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

تعرضت مناطق عدة في أربيل للقصف، تزامنا مع شن إيران هجماتها على إسرائيل، الا ان منظومة الدفاع الجوي احبطت هجمات اربيل. وقال أيوب ورتي مراسل قناة الثامنة في أربيل، إن عدة صواريخ أطلقت على مطار أربيل الدولي والمناطق المحيطة به في وقت متأخر من الليلة الماضية، لكن منظومة الدفاع الجوي أحبطت تلك الهجمات. واشار ورتي الى تعرض عدة مناطق في أربيل للهجوم اضافة الى مطار اربيل، مؤكدا عدم وقوع اية اضرار مادية وبشرية. واوضح المراسل ان الجهة المنفذة للهجمات غير معلومة لغاية الان، دون ان يرد المسؤولين في حكومة الإقليم على اتصالات الثامنة للحصول على مزيد من المعلومات. وأفاد التلفزيون