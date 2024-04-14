2024-04-14 15:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بأنها بعثت رسالة للبيت الأبيض فجر اليوم أوضحت فيها أن عمليات إيران كانت محدودة وهي لمعاقبة الكيان الصهيوني. وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في كلمة أمام سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الكيان الصهيوني فهم ضبطنا للنفس بشكل خاطئ وقام بعمليات إرهابية […]

ظهرت المقالة تأكيداً لما نشرته إيشان.. الخارجية الإيرانية: عملياتنا كانت محدودة لمعاقبة الكيان الصهيوني أولاً على Eishan.