2024-04-14 15:48:09 - المصدر: منصة إيشان

تحدث قائمّمقام مدينة الناصرية، منير البكاء، الأحد، عن عصابات تسيطر على عدة بسطات متجاوزة في شارع النيل الذي يعتمد وصولا إلى شارع الحبوبي، مركز المدينة. ومساء يوم أمس تظاهر العشرات من أصحاب البسطات احتجاجا على رفع بسطاتهم من شارع النيل، تمهيدا لإعادة تأهيله، أسوة بالجزء الثاني. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من من تبليغ أصحاب البسطات […]

ظهرت المقالة قائمّمقام الناصرية: 680 “بسطية” متجاوزة في شارع النيل وسنتعامل مع العصابات بالقانون أولاً على Eishan.