2024-04-14 16:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظم حشد من جماهير محافظة ذي قار وقفة تضامنية أمام مبنى هيئة الحشد الشعبي في المحافظة دعما لغزة و تأييدا للضربات الايرانية التي استهدفت الكيان الاسرائيلي.انتهى. (ا م)

