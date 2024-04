2024-04-14 16:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مجلس محافظة ذي قار أنه تم تحديد موعد لمقابلة المرشحين المتقدمين لشغل المناصب الإدارية الشاغرة كقائمقام في قضاء الإصلاح و قائممقام في قضاء النصر ومدير ناحية الطار. وكشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة أخبار الناصرية أنه تم تحديد التاريخ من يوم 14 نيسان ولغاية نهاية الدوام...

The post مجلس ذي قار يشكل لجنة لمقابلة مرشحي مناصب الوحدات الادارية الشاغرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.