التجارة تعلن عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في ذي قار

2024-04-14 16:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة عن انطلاق الموسم التسويقي في محافظة ذي قار، وبحضور كافة الأجهزة الرقابية والحكومات المحلية والجهات الساندة. وذكر بيان للوزارة تلقته شبكة اخبار الناصرية، أن أُولى كميات محصول الحنطة المحلية تم استلامها صباح اليوم الاحد في مراكز التسويق في الناصرية. واضاف...

