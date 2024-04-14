النقل: مشروع التكسي الوطني قيد التنفيذ

2024-04-14 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن مشروع التكسي الوطني، فيما أشارت الى أنه ينظم عملية سير سائقي الأجرة.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركات التكسي الأهلية مرخصة رسمياً وفق القوانين العراقية والشركة العامة لإدارة النقل الخاص".

وأوضح، أن "مشروع التكسي الوطني التابع للشركة العامة لإدارة النقل الخاص، قيد التنفيذ"، مؤكداً أن "المشروع عبارة عن دراسة تتضمن إنشاء تطبيق شامل ينظم عملية سير سائقي الأجرة".

ولفت، الى أن "المشروع سينظم عمل الشركات الأهلية وتكون جميعها تابعة للمشروع الوطني".