التخطيط تعلن المباشرة بمهام إنجاز متطلبات التعداد العام للسكان

2024-04-14 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، مباشرة الشركات العالمية المتخصصة مهامها لإنجاز متطلبات التعداد العام للسكان في العراق، فيما فصلت مهامها الأساسية ومسؤولياتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان".

وأضاف الهنداوي، أن "الشركات العالمية هي من دول أمريكا وفنلندا وكندا والصين، حيث ستتولى كل شركة من هذه الشركات إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد".

وأشار إلى أن "إحدى الشركات ستقوم بتصنيع أجهزة التابلت التي يبلغ عددها أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونياً، أما الشركة الثانية فستتولى إنشاء مركز المعلومات الخاص بالتعداد وغرفة عمليات التعداد، والشركة الثالثة ستتولى عملية إنشاء مركز الاتصالات، فيما ستتولى الشركة الرابعة إعداد التطبيقات والبرامجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان".

وأكد أن "الشركات العالمية بدأت عملها بعد توقيع العقد بشكل مباشر، وبحسب التوقيتات الزمنية لمراحل العمل"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل إجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني خلال العام الحالي 2024".

وتابع "هناك الكثير من العمل والمتطلبات والمراحل التي نعمل على إنجازها من خلال التعاقد مع الشركات العالمية ومن خلال ملاكاتنا العاملة في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، منها إجراء عمليات الحصر والترقيم وإجراء التعداد التجريبي، فضلاً عن تدريب العدادين، إضافة إلى متطلبات أخرى كثيرة إدارية وفنية ولوجستية ومالية وغيرها من التفاصيل، حيث تم تشكيل أكثر من 10 قطاعات عمل وغرفة العمليات".

وأوضح أن "الهيئة العليا للتعداد التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، تجري اجتماعات مستمرة لمتابعة تطورات العمل ومعالجة كل المشكلات التي يمكن أن تظهر في أي لحظة، من أجل تنفيذ الخطة وفق التوقيتات الزمنية المحددة".

وأعلنت وزارة التخطيط، الاثنين الماضي، عن إبرام أربعة عقود مع شركات عالمية متخصصة، في إطار استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل.