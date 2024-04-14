طهران تعلن أن الهجوم على إسرائيل حقق أهدافه وتل أبيب تؤكد إحباط الهجوم

2024-04-14 16:48:09 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأحد أن الهجوم بالطائرات المسيّرة والصواريخ الذي شنّته طهران على إسرائيل ليلاً، "حقق كل أهدافه". وقال باقري في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن "عملية الوعد الصادق نفّذت بنجاح بين ليل أمس وصباح اليوم (الأحد)، وحققت كل أهدافها". وأشار الى أن الضربات استهدفت موقعين عسكريين هما "المركز الاستخباري الذي وفّر لاسرائيل المعلومات المطلوبة" لقصف القنصلية الإيرانية في دمشق، إضافة الى "قاعدة نوفاطيم التي أقلعت منها طائرات إف-35" لشنّ الضربة في الأول من نيسان/أبريل. وأكد باقري أن الموقعين أصيبا بأضرار بالغة "وخرجا من الخدمة". بدوره، قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين