هل سيتأثر العراق اقتصاديا بالقصف الإيراني على إسرائيل؟.. مختص يكشف

2024-04-14 17:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، على إمكانية تأثر العراق اقتصاديا بالقصف الإيراني على إسرائيل خاصة بقضية الدولار.

وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "حتى الآن، لا أعتقد أن القصف الإيراني الذي وقع يوم أمس سيؤثر اقتصاديًا على وضع العراق وسعر الدولار، وذلك لأن البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق شروط البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، والتي تتعلق بإجراءات منصة فلتر والسيطرة على التحويلات المالية الخاصة بالدولار الأمريكي".

وأضاف السعدي، ان "الامر يبقى خطرا في حال صدور حزمة عقوبات اقتصادية على المؤسسات المالية العراقية أو أفراد يمتلكون بنوكًا في العراق، فإن ذلك قد يؤدي إلى حالة من الهلع تؤثر سلبًا على أسعار الصرف في السوق العراقية، نتيجة لمخاوف الناس وتمسكهم بالدولار بشكل أكبر، مما يزيد الطلب ويؤدي إلى ارتفاع السعر ومع ذلك، فإن العراق حتى الآن بعيد عن هذا السيناريو".

وتابع انه "على الجانب الاخر، يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام التومان الإيراني على ارتفاع أسعار البضائع الإيرانية في العراق، نتيجة للتبادل التجاري الواسع بين البلدين، خاصة وان الدولار الأمريكي حطم حاجز الـ 67 ألف تومان للمرة الأولى في تاريخ العملة الإيرانية، وذلك في ظل المخاوف من اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل، وبالتالي قد يشهد العراق زيادة في أسعار البضائع الاستهلاكية المستوردة من إيران".

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي ان "الإيجابية بالنسبة للاقتصاد العراقي هو ارتفاع أسعار النفط، حيث وصل سعر خام برنت إلى 91 دولارًا للبرميل الواحد، حتما سيعزز عائدات العراق الخارجية وبالتالي يسهم في تعزيز اقتصاد البلد".

وفي وقت سابق، اليوم الاحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي المحتلة بعشرات المسيرات والصواريخ.

وقال الحرس الثوري في بيان تابعته "بغداد اليوم": "شعب إيران الإسلامية الشريف والمحب للشهداء رداً على جرائم النظام الصهيوني الشرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق ومقتل القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو- فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم خلال عملية (وعده صادق) بالرمز المقدس "يا رسول الله (ص)" عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف أن "تفاصيل هذه العملية التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ستلفت انتباه الشعب الإيراني البطل والشعوب الحرة في العالم قريبًا".