مفاوضات جادة.. زيدان يقترب من عملاق أوروبي

2024-04-14 17:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، في مفاوضات جادة للعودة إلى التدريب.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، خاض زيدان مفاوضات جادة مؤخراً مع بايرن ميونخ، من أجل خلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.وأشارت إلى أن زيدان سبق أن رفض عروضاً من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكنه منفتح الآن على العودة إلى التدريب.وأوضحت أن بايرن ميونخ تواصل في الأيام الأخيرة مع وكيل زيدان لمعرفة موقف زيزو من العودة إلى التدريب.وأكدت مصادر لـ"ماركا" أن المفاوضات بين الطرفين بدأت بالفعل.وكشفت أن إدارة بايرن سبق أن ناقشت خيارات أخرى لخلافة توخيل مثل جوليان ناجلسمان، وهانز فليك، وجوزيه مورينيو، لكن زيدان هو آخر خيار تحرك مسؤولو البافاري للحصول على توقيعه.المصدر : كورة