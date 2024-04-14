التربية: أكثر من 7 ملايين تلميذ سيتم تطعيمهم ضد مرض الحصبة في غضون 10 أيام

2024-04-14 17:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتطعيم ضد مرض الحصبة لأكثر من 7 ملايين تلميذ في غضون 10 أيام.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اطلق شرارة بدء الحملة الوطنية الكبرى للتطعيم ضد مرض الحصبة من إحدى المدارس الابتدائية الواقعة في قلب العاصمة بغداد بالتعاون مع وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق جورج الفريد وممثل منظمة اليونيسف ساندرا لطوف والمختصين في وزارة الصحة وعدد من مديري الدوائر المعنية".

واضافت، ان "الحملة تستهدف أكثر من 7 ملايين تلميذ في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال خلال عشرة أيام متتالية لتشمل جميع محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان، بمشاركة 9 الاف فرقة تلقيحية موزعة لزيارة 23 ألف مدرسة وروضة".

واشارت الى "توجيه وزير التربية، المديريات العامة للتربية والمؤسسات التربوية المشمولة بالحملة والأهالي كافة الى التعاون مع الفرق الجوالة المختصة للإسراع بتطعيم أبنائهم ضد الأمراض الإنتقالية وسط الثناء على جهود وزارة الصحة المتميزة في حماية التلاميذ".