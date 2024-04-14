2024-04-14 17:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن مشروع التكسي الوطني، فيما أشارت الى أنه ينظم عملية سير سائقي الأجرة. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة ميثم الصافي، في حديث صحفي، إن “شركات التكسي الأهلية مرخصة رسمياً وفق القوانين العراقية والشركة العامة لإدارة النقل الخاص”. وأوضح، أن “مشروع التكسي الوطني التابع للشركة العامة لإدارة النقل الخاص، […]

ظهرت المقالة التكسي الوطني.. مشروع حكومي لتوصيل المواطنين أولاً على Eishan.