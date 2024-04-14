الداخلية: خطة لتسلم الملف الأمني في 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي

2024-04-14 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وجود خطة لتسليم الوزارة الملف الأمني في 3 محافظات قريباً و11 محافظة حتى نهاية العالم الحالي.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري الموسوي في تصربح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن" عملية نقل الملف الامني الى الداخلية مستمرة وتم تسليم 6 محافظات اضافة الى عمليات سامراء".واشار الى ان"وزارة الداخلية ستتسلم قريبا ملف 3 محافظات هي الانبار ونينوى وصلاح الدين، وبحلول نهاية هذا العام ستستلم الوزارة الأمن في 11 محافظة عراقية ".وأضاف أن "هناك أربع محافظات سيرحل استلام ملفها الامني الى العام 2025 وهي بغداد وكركوك وميسان والبصرة وذلك ليس لعدم جهوزيتها وانما تتبع الحكومة توقيتات زمنية لتسلم الملف الأمني في المحافظات".