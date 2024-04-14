المندلاوي: الرد الإيراني على استهداف القنصلية حق طبيعي

2024-04-14 17:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، ان رد ايران على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، "حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية".

وذكر المندلاوي بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الكيان الصهيوني تمادى كثيراً في انتهاكه لهذه المواثيق، وتخطى حدوده من خلال تجاوزه السافر لسيادة عدد من دول المنطقة، حتى وصل الأمر به إلى الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وكان لزاماً لجمه وردعه وعدم السماح بتماديه اكثر من ذلك".

وأضاف "في الوقت الذي نبارك ونشيد بالعملية الإيرانية في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة، التي جاءت رداً على استهداف القنصلية في دمشق من قبل الكيان الصهيوني، نؤكد ان من حق الشعوب العربية والإسلامية الدفاع عن نفسها ومصالحها بوجه اعتداءات قوات الاحتلال، وندعوها لاستمرار دعمها واسنادها للمقاومة والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وانشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وجدد رئيس مجلس النواب بالنيابة، "ادانته واستنكاره لجرائم الابادة الصهيونية بحق نساء واطفال وشيوخ فلسطين، واستهدافه المستمر للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية والتجمعات المدنية، ومنعه ادخال المساعدات إلى قطاع العزة والكرامة".

وأشار المندلاوي الى، ان "طوفان الاقصى كان خطوة مفصلية ونقلة نوعية في تاريخ الصراع مع المحتل، وان الشعوب الحرة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يجري من جرائم" مطالباً "المجتمع الدولي بايقاف الهمجية الصهيونية وإلزام المحتل باحترام القوانين لنزع فتيل الحرب الكبرى".

وكانت إيران أعلنت مساء أمس السبت، عن بدء هجومها ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".