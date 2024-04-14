فالفيردي يشتم والدة زميله إبراهيم دياز خلال لقاء مايوركا

2024-04-14 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة إسبانية، يوم الأحد، عن واقعة غريبة حدثت خلال مباراة ريال مدريد أمام مايوركا، يوم أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث قام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتوبيخ زميله المغربي إبراهيم دياز، وقام بشتم والدته بلفظ جارح.

وبحسب صحيفة "سبورت"، غضب فالفيردي من إبراهيم دياز بعدما أجبره الدولي المغربي على بذل مجهود دفاعي كبير لإحباط هجمة مرتدة لمايوركا، وقال حينها فالفيردي للمهاجم: المس الكرة "اللعينة"، المس الكرة "اللعينة"، قبل أن يسب والدته بلفظ بذيء.

وواصلت الصحيفة الكتالونية في تقرير نشرته، يوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني: قام الأوروغوياني بتوبيخ دياز لعدم تمرير الكرة وفقدانها، كما أن دياز لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة إذ أضاع الكرة في 13 مناسبة، وتسبب في خطأين وأهدر فرصة سانحة للتسجيل أمام المرمى.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ"78 نقطة" بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة.