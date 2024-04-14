نجوم العراق.. زاخو يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نوروز في ديربي كوردستان

2024-04-14 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق زاخو من خطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق نوروز بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-0 في مباراة ديربي كوردستان بانطلاق منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الثالثة عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق زاخو بهدف دون رد لنوروز، حيث جاء الهدف عن طريق لاعب زاخو امجد عطوان في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل المحترف فرانك سيدريك، الهدف الثاني لفريقه زاخو في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة، وواثق مدلل مساعدا أولا، وأحمد سلام مساعدا ثان، ومحمد كامل حكما رابعا، ومحمد طارق حكم "فار".