2024-04-14 18:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تشهد العديد من شوارع العاصمة بغداد ازدحامات خانقة حاليًا، في اول ايام تطبيق تغيير اوقات الدوام، والتي جعلت دوامات الموظفين والطلاب على 4 شفتات.

وتعد الفئات التي يبدأ دوامها من التاسعة والعاشرة صباحا الى الخامسة والسادسة عصرًا، أكثر الفئات تضررًا وغضبًا من القرار، ولاسيما انها طالت طلبة الجامعات والكليات والمعاهد، حتى اصبحن الطالبات على وشك ان يدخلن منازلهن مع وقت الغروب او الليل في حال كانت منازلهن بعيدة جدًا عن اماكن الجامعات، فضلا عن حرمان العديد من الطلبة والشباب من اعمالهم التي كانوا يعملون بها مساءً لسد مصاريفهم الجامعية.

وفي الوقت الحالي، جاءت خارطة الازدحامات باختناق مروري كبير من خروج جامعة النهرين وجامعة بغداد، بالاضافة الى جسر الطابقين الى تقاطع المصافي، وسريع المنطقة الخضراء مزدحم جدا، وشارع مستشفى اليرموك، الجهتين مزدحمة وتقريبا متوقفة.

فضلا عن ازدحام كبير من باب المعظم الى العطيفية، بالاضافة الى ازدحام كبير في ساحة النسور، وازدحام "قافل"، في دخول الكاظمية، وازدحام وسير متوقف في العطيفية، والسدة "قافلة"، وشارع الزيوت باتجاه شارع السندباد مزدحم، وتقاطع المستنصرية مزدحم، وازدحام شديد جدا في شارع المسبح".



