التربية: حملة التطعيم ضد الحصبة ستشمل أكثر من 7 ملايين طالب

2024-04-14 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن أكثر من سبعة ملايين تلميذ سيتم تطعيمهم ضد مرض الحصبة في غضون عشرة أيام بالتعاون مع وزارة الصحة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أطلق شرارة بدء الحملة الوطنية الكبرى للتطعيم ضد مرض الحصبة من إحدى المدارس الابتدائية الواقعة في قلب العاصمة بغداد بالتعاون مع وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق جورج الفريد وممثل منظمة اليونيسف ساندرا لطوف والمختصين في وزارة الصحة وعدد من مديري الدوائر المعنية".وأعلن الفريق الإعلامي الوزاري المُتابع للحملة، بحسب البيان، استهدافها لـ"أكثر من سبعة ملايين تلميذ في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال خلال عشرة أيام متتالية لتشمل جميع محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان"، مستعرضا "أعداد الفرق التلقيحية المشاركة في الحملة والبالغة (9) آلاف فرقة موزعة لزيارة (23 ) ألف مدرسة وروضة، فيما وجه وزير التربية المديريات العامة للتربية والمؤسسات التربوية المشمولة بالحملة والأهالي كافة الى التعاون مع الفرق الجوالة المختصة للإسراع بتطعيم أبنائهم ضد الأمراض الانتقالية وسط الثناء على جهود وزارة الصحة المتميزة في حماية التلاميذ".